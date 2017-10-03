В Китае турист, не пожелавший платить за номер в отеле, попытался убежать из гостиничного номера через окно, поднявшись на тонкие телефонные провода. Таким образом он намеревался перебраться в соседнее здание. Об этом сообщает Mashable

В конце концов, он застрял между двумя проводами, болтающимися на высоте 19-го этажа.

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Спуститься на землю "акробату" помогли спасатели и пожарные, после чего его арестовала полиция. Теперь мужчине предстоит оплатить не только номер, но и крупный штраф.