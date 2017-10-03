Больше всего в мире путешествуют жители Гонконга, - исследование

Гонконгцы в среднем совершают 11,4 поездки в год и на каждую из них тратят по 3 тыс. долларов

Международная транспортная компания Movehub определила страны, граждане которых путешествовали чаще других в 2017 году. Об этом сообщает 34travel.

Лидерами рейтинга оказались жители Гонконга. Отмечается, что гонконгцы в среднем совершают 11,4 поездки в год. На каждое путешествия они тратят порядка 3 тыс. долларов.

Второе место рейтинга досталось жителям Люксембурга, которые отправляются в поездки в среднем 2,56 раза в год. На каждую из них они тратят около 6 тыс. долларов. На третьей позиции оказались путешественники из Венгрии (1,62 путешествия в год, 250 долларов на поездку).

Также в число лидеров вошли жители Швеции, Финляндии, Ирландии, Сингапура, Швейцарии, Дании и Албании.

Напомним, Бангкок оказался наиболее популярным среди туристов городом мира в 2016 году.