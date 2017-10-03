Более трети украинцев хотят навсегда покинуть Украину, - опрос

44% наших соотечественников не против поработать за границей

35% украинцев хотели бы навсегда покинуть Украину и выехать за границу на постоянное место проживания. За последний год количество желающих покинуть родину выросло на 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Большинство наших соотечественников (61%) хотят остаться в Украине.

Из желающих уехать 64% хотят это сделать с целью улучшить условия жизни, 34% хотят обеспечить лучшее будущее для своих детей, 23% готовы на это из-за отсутствия достойной работы в Украине, 12% хотят получить лучшее образование, 8% не чувствуют себя безопасно в Украине.

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Также 44% украинцев выявили желание работать за рубежом. Самыми "желанными" странами для работы оказались: Германия (37%), Польша (26%), США (22%), Канада (21%), Чехия (16%), Италия (15%), Великобритания (14%), Франция или Швеция (по 12%), Израиль (11%), Испания (9%) , Нидерланды (7%), Россия (6%).

Среди опрошенных только 14% заявили, что ранее уже работали за границей, 86% - не работали.

Опрос проводился группой "Рейтинг" с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Было опрошено 1200 респондентов. Ошибка погрешности не более 2,8%.