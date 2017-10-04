Британские палеонтологи обнаружили в окаменелостях, найденных на территории Британских островов, самого маленького представителя вида ихтиозавров Ichthyosaurus communis. Статья опубликована в журнале Historical Biology, передает N+1.

Под ребрами животного нашли следы его последней трапезы – доисторического кальмара.

Ихтиозавр (лат. Ichthyosaurus) – это вид вымерших морских рептилий отряда ихтиозавров раннего юрского период. Привычным местом их обитания была территория Британских островов – именно там в 1821 году британские палеонтологи Генри де ла Беш и Уильям Конибэр нашли (и впервые описали) окаменелости одного из представителей этого вида. На сегодняшний день обнаружены представили пяти видов ихтиозавров, среди которых вид Ichthyosaurus communis является типовым.

Окаменелость ихтиозавра

Фото: Lomax et al. / Historic Biology

Авторы новой работы изучили окаменелости из Музея геологии в Лапворте (Бирмингем, Великобритания) и обнаружили среди них скелет самого маленького известного на сегодняшний момент представителя Ichthyosaurus communis. Анализ небольшого фрагмента со спины BU 5289 (так исследователи назвали найденного представителя) позволил отнести животное к периоду между поздним геттангским (примерно 201 миллион лет назад) и ранним синемюрским (примерно 199 миллионов лет назад) ярусами нижнего отдела юрской системы.

Окаменелости скелета BU 5289

Фото: Lomax et al. / Historic Biology

Длина найденного скелета — 56 сантиметров, что более чем в два раза меньше длины ранее найденных представителей этого вида (130 сантиметров). Так как BU 5289 был найден не внутри более крупной особи и имел развитый скелет, ученые сделали вывод, что перед ними останки не эмбриона, а скорее юного (новорожденного) представителя вида.

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Под ребрами BU 5289 (в области пищеварительной системы) ученые обнаружили следы доисторического представителя класса головоногих: это позволило им сделать вывод о том, что последней трапезой животного был кальмар.

Окаменелости области ребер скелета BU 5289

Стрелки указывают на найденные следы головоногих. Линейка – 1 см

Фото: Lomax et al. / Historic Biology

Ученые отмечают, что их находка важна для изучения пищевых привычек юных ихтиозавров: до этого палеонтологи полагали, что крупные доисторические морские обитатели питались исключительно рыбой.