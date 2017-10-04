Австрийский ботаник Сидер нашел на севере острова Мадагаскар орхидею с огромными цветками и специфическим ароматом, который напоминает шампанское. Об этом пишет Популярная механика.

Сидер передал образцы новооткрытого растения специалистам Королевского ботанического сада, которые дали растению название Cynorkis christae. К роду Cynorkis семейства Орхидные относятся десятки орхидей, произрастающих в Африке и на островах Индийского и Тихого океанов. Видовое название christae досталось цветку в честь жены первооткрывателя.

Цветы Cynorkis christae достигают 5 см в длину на 16-сантиметровом побеге; лепестки белые с бордовыми точками в центре цветка. Но главная его особенность — сладковатый запах, напоминающий запах шампанского.

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На следующий год Сидер планирует добраться до места произрастания орхидей в разгар влажного сезона, чтобы собрать луковицы и отправить их в хранилище семян в Великобритании.

Фото: Популярная механика