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Главная » Общество » Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро
Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро
Фото из открытых источников
Нобель-2017

Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро

Писатель в своих "романах большой эмоциональной силы" раскрыл перед читателями "бездну под иллюзорным ощущением связи с миром"

05.10.17 42
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом Нобелевский комитет объявил в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме.

Он отмечен, как писатель, "который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну под нашим иллюзорным ощущением связи с миром".

Напомним, в этом году сумма Нобелевской премии была увеличена на 1 миллион шведских крон – до 9 млн крон, что примерно эквивалентно сумме в $1 млн 119 тыс.

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