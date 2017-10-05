Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро

Писатель в своих "романах большой эмоциональной силы" раскрыл перед читателями "бездну под иллюзорным ощущением связи с миром"

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом Нобелевский комитет объявил в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме.

Он отмечен, как писатель, "который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну под нашим иллюзорным ощущением связи с миром".

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BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2017 г.

Напомним, в этом году сумма Нобелевской премии была увеличена на 1 миллион шведских крон – до 9 млн крон, что примерно эквивалентно сумме в $1 млн 119 тыс.