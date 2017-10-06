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Главная » Общество » Потерянный 30 лет назад в Манчестере кошелек вернули хозяйке

Потерянный 30 лет назад в Манчестере кошелек вернули хозяйке

Потерянный 30 лет назад в Манчестере кошелек вернули хозяйке
Фото: Dailymail.co.uk

В кошельке находилась ID-карта, пропуск в библиотеку, чековая карта и 12 пенсов

06.10.17 62
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В Манчестере (Великобритания) во время ремонта клуба O2 Ritz нашли кошелек, который пролежал за батареей 30 лет и вернули его хозяйке. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Dailymail.co.uk.

В кошельке находилась идентификационная карта на имя Элизабет Сара Дейл, пропуск в библиотеку, чековая карта и 12 пенсов.

Сотрудники клуба решили найти владелицу, и им это удалось сделать.

По словам Элизабет Сара Дейл, она часто ходила в Ritz, пока училась на юридическом факультете, но ночь, когда был потерян кошелек, она не помнит. По словам Дейл, в клубе были классные танцы и дешевое пиво.

"Я не удивлена, что всего 12 пенсов (кошельке, – ред.). У меня, студентки, в те дни совсем не было денег. У меня был ограниченный бюджет – примерно 10 фунтов на неделю", – сообщила она и, шутя, потребовала вернуть ей 12 пенсов.

Сейчас Элизабет 51 год, она работает адвокатом и живет на юге Лондона.

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