Два дня назад в одном из частных детсадов Львова загорелась электрощитовая. Сорок детей спешно эвакуировали из помещения. После пожара двух малышей доставили в больницу.
Оказывается, как сообщает ТСН, частный сад работал без лицензии.
После инцидента чиновники намерены провести избирательный мониторинг других дошкольных учебных заведений на наличие соответствующих документов.
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Напомним, с начала 2017 года в Украине вследствие пожаров погибли более 1100 человек.