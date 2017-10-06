Кабмин раскрыл цену страхового пенсионного стажа

Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает Радио Свобода.

По словам чиновника, до принятия законопроекта о пенсионной реформе в нем было ограничение о том, что можно докупить не более чем два года стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.

"На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 грн в месяц - это 22% процента от минимальной зарплаты в 3200 грн, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2", - пояснил Шамбир.

Также чиновник добавил, что стоимость покупки одного года страхового стажа составит около 17 тыс. грн.

Шамбир отметил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. После 2018 года требование минимального страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 1 год. Через 10 лет окончательным требованием для назначения пенсии будут 35 лет страхового стажа.

"Если человеку 60 лет и стаж составляет 24 года 9 месяцев, например, то человек может доработать необходимый период и выйти на пенсию в том возрасте, когда человек доработает этот стаж. Второй вариант: если человек не работает и ему не хватает стажа в каком-то количестве, то его можно докупить - заплатить за те периоды, когда не было взносов", - сообщил замминистра социальной политики.

Напомним, пенсию в октябре выплатят двумя частями.