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Главная » Общество » Кабмин раскрыл цену страхового пенсионного стажа

Кабмин раскрыл цену страхового пенсионного стажа

Кабмин раскрыл цену страхового пенсионного стажа
Фото: Украина - центр

Один год стоит 17 тысяч грн

06.10.17 53
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Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает Радио Свобода.

По словам чиновника, до принятия законопроекта о пенсионной реформе в нем было ограничение о том, что можно докупить не более чем два года стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.

"На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 грн в месяц - это 22% процента от минимальной зарплаты в 3200 грн, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2", - пояснил Шамбир.

Также чиновник добавил, что стоимость покупки одного года страхового стажа составит около 17 тыс. грн.

Шамбир отметил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. После 2018 года требование минимального страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 1 год. Через 10 лет окончательным требованием для назначения пенсии будут 35 лет страхового стажа.

"Если человеку 60 лет и стаж составляет 24 года 9 месяцев, например, то человек может доработать необходимый период и выйти на пенсию в том возрасте, когда человек доработает этот стаж. Второй вариант: если человек не работает и ему не хватает стажа в каком-то количестве, то его можно докупить - заплатить за те периоды, когда не было взносов", - сообщил замминистра социальной политики.

Напомним, пенсию в октябре выплатят двумя частями.

 

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