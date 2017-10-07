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Главная » Общество » Сегодня в центре Киева ограничат движение транспорта

Сегодня в центре Киева ограничат движение транспорта

Сегодня в центре Киева ограничат движение транспорта
Фото из открытых источников

В столице пройдут соревнования по велоспорту

07.10.17 151
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Сегодня, 7 октября, в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта в связи с проведением соревнований по велоспорту "Red bull - Обладатель Горы 2017". Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

"Движение будет ограничено с 12:00 до 21:00 по маршруту: Андреевский спуск, 5/31 (старт) - треугольник на углу Андреевского спуска, ул. Владимирской и ул. Десятинной (финиш) с предварительным сбором участников на ул. Боричев Ток, 27 - ул. Боричев Ток, 35-А", - говорится в сообщении.

Также с 06:00 7 октября до 22:00 8 октября на улице Крещатик (от улицы Михайловской до улицы Прорезной) ограничат движение транспорта в связи с проведением Wizz Air Kyiv City Marathon.

Напомним, на выходных 7-8 октября в связи с ремонтом дорог в Киеве перекроют несколько улиц.

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