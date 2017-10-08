Это явление лучше всего видно после заката и до полуночи

7 и 8 октября украинцы смогут наблюдать в небе так называемый звездный дождь. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Sciencealert.

Лучше всего метеоритный дождь будет видно в северном полушарии. При этом явление не нужно ждать до рассвета: его лучше всего будет видно после заката и до полуночи.

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Дракониды, или октябрьский звездный дождь – метеорный поток, связанный с кометой 21P/Джакобини – Циннера. Действует в начале октября, максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября.