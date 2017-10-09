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Главная » Общество » Американские боевые дельфины спасут вымирающих морских свиней
Американские боевые дельфины спасут вымирающих морских свиней
Phocoena sinus / Фото: Wikipedia

Американские боевые дельфины спасут вымирающих морских свиней

Phocoena sinus осталось менее 30 особей

09.10.17 133
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Обученные для поиска морских мин дельфины ВМФ США соберут и проводят в защищенную лагуну последних оставшихся в живых калифорнийских морских свиней. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на некоммерческий Центр биологического разнообразия (CBD).

Небольшие китообразные, морские свиньи Phocoena sinus находятся под критической угрозой уничтожения. По некоторым данным, сохранилось менее 30 особей. К их спасению мексиканские власти привлекут группу дельфинов, которые обучены в американском ВМФ для поиска затонувшей техники и обезвреживания морских мин.

Операция в заливе должна начаться 12 октября 2017 года. К работе будут привлечены четыре дельфина – Андреа, Фэтом, Катрина и Сплэш, – которые были отобраны благодаря высокой обучаемости и покладистому характеру. 5 октября они уже прибыли на место работы. Дельфины должны будут собрать последнюю оставшуюся группу калифорнийских морских свиней и отвести ее в заранее подготовленную безопасную лагуну, где животные будут защищены от попадания в рыбацкие сети и других рисков, снизивших их численность до критической. 

"Вакиты (испанское название калифорнийских морских свиней, – ред.) прежде никогда не содержались в неволе, так что перспективы этой попытки неясны. Ставки оказались особенно высоки благодаря мексиканскому правительству, которое продемонстрировало полную неспособность защитить животных в природе. Чтобы у вакит было какое-то будущее, это должно измениться", – отметил представитель CBD в Мексике Алекс Оливейра.

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