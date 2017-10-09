Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал "трескаться" под ногами туристов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Mashable.

На кадрах видно, как человек, который, по-видимому, является гидом, переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины. Мужчина падает на колени и начинает кричать. В то же время человек, который подходит к нему с другой стороны моста, выглядит совершенно спокойным.

Позднее администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила СМИ, что "трескающееся" стекло – это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста для привлечения внимания туристов.