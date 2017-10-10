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Главная » Общество » Видео В Колорадо три медведя вломились ночью в пиццерию и съели всю колбасу

Видео В Колорадо три медведя вломились ночью в пиццерию и съели всю колбасу

<span class="label red">Видео</span> В Колорадо три медведя вломились ночью в пиццерию и съели всю колбасу
Иллюстративное фото

Сотрудники пиццерии призвали полицию не стрелять в животных

10.10.17 14
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В американском городе Эстес-Парк, штат Колорадо, медведица с двумя медвежатами забралась в пиццерию. Запись, сделанная камерой видеонаблюдения, была опубликована в Facebook и Youtube.

Медведи проникли в ресторан ночью в воскресенье, 8 октября, когда там никого не было. Они отыскали и съели тесто и салями.

Сотрудники пиццерии призвали полицию не стрелять в животных.

"Каждый мусорный бак в городе теперь оборудован "защитой от медведей", так что им остаются только наши дома, машины и магазины", – написали они на странице заведения в Facebook.

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