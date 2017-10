Открытие новых видов в наше время – не редкость. Но обычно у ученых получается обнаружить не более нескольких видов, и чаще их представители относятся к беспозвоночным животным. В этот раз получилось иначе – ученые открыли в Мьянме 19 видов гекконов, которые обитают на совсем небольшой территории рядом друг с другом. Новость об этом опубликована на сайте New Scientist, передает N+1.

В ходе первой экспедиции, в 2016 году, исследователи обнаружили в Мьянме 15 видов гекконов, а помимо них еще ранее неизвестных змей и лягушек. В последующей экспедиции к уже открытым видам они добавили еще четыре. Большинство из найденных животных принадлежат к роду кривопалых гекконов Cyrtodactylus. Но есть среди них и карликовые гекконы Lygodactylus, которые обычно обитают на больших высотах. До этого открытия было известно всего около 1500 видов гекконов, а теперь к ним добавились еще 19 новых. Особенно ученых удивило то, что все обнаруженные животные обитают на небольшой территории, размером 90 на 50 километров.

Исследователи предполагают, что такое тесное сосуществование разных видов оказалось возможным из-за необычного ландшафта местности. Это плоская низменность, на которой расположены известняковые массивы, поднимающиеся на высоту до 400 метров. В прошлом они сильно подверглись эрозии и теперь в них можно найти пещеры. Найденные животные обитают и непосредственно на массивах, и в низинах между ними.

Ученые отметили, что у гекконов, обитающих на высоте, узкое тело, а ноги и пальцы длиннее, чем у тех, которые населяют долины. Исследователи считают, что такое географическое разнообразие, когда присутствуют и долины, и возвышенности, на каждой из которых, словно на острове, самостоятельно эволюционирует определенный вид, как раз и поспособствовало видовому разнообразию гекконов.

Описание видов появится в ближайшее время в двух научных публикациях в журналах Journal of Natural History и Zoological Journal of the Linnean Society.

Открытия новых видов не только увеличивают наши знания о биологическом разнообразии планеты, но и позволяют заглянуть глубже геологическую историю. Так, недавнее открытие другого вида геккона позволило уточнить возраст австралийских пустынь.

Фото: L. Lee Grismer