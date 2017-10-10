В Украине 1,2 млн человек страдают психическими расстройствами

И этот показатель ежегодно растет

Каждый третий украинец страдает от различных нервных расстройств.

Об этом сообщили в Минсоцполитики в рамках Всемирного дня психического здоровья.

Кроме того, по данным ведомства, 1,2 млн человек в Украине страдают психическими расстройствами, и показатель ежегодно растет.

"Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе - почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц", - уточнили в ведомстве.

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Там также добавили, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями.

Напомним, ученые определили самую опасную для психического здоровья соцсеть.