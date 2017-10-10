Эксперты подсчитали, в какую сумму странам мира обойдется борьба с ожирением

Ежегодно страны мира будут тратить на лечение людей с ожирением около $1,2 трлн. Об этом сообщила Всемирная федерация по борьбе с ожирением (WOF), передает УНИАН.

По оценкам специалистов WOF, к 2025 году при сохранении нынешних темпов в мире будет 2,7 млрд взрослых людей, страдающих от ожирения, и 177 млн взрослых с чрезмерным ожирением.

Если не будет принято каких-либо действенных мер, миру с 2025 года ежегодно придется тратить до $1,2 трлн на лечение заболеваний, вызванных чрезмерным весом.

Эксперты называют ситуацию с ожирением – мировой эпидемией. Чрезмерный вес и курение – главные убийцы в современном мире. Они провоцируют развитие онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета.

Наиболее остро проблема ожирения стоит в США. Америка в 2014 году тратила на лечение ожирения $325 млрд, а в 2025 году эта цифра возрастет до $555 млрд в год. В ближайшие восемь лет США должны будут потратить на эти цели $4,2 трлн (46% от ежегодной суммы затрат всего мира).

С большим отрывом от США идет Китай, ежегодные затраты которого на лечение последствий ожирения превысят $80 млрд. Далее следуют Германия и Россия, которые, по оценкам WOF, будут тратить после 2025 года чуть менее $50 млрд и около $40 млрд в год соответственно. В десятку лидеров по числу людей с чрезмерным весом входят также Франция, Бразилия, Великобритания, Канада, Италия и Мексика.