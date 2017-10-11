Известный украинский журналист устроил скандал на рейсе Wizz Air

По словам Романа Скрыпина, стюардесса отказалась обслуживать его на украинском языке

Журналист Роман Скрыпин стал участником скандала на борту рейса Гамбург-Киев авиакомпании Wizz Air. Стюардессу, которая отказалась обслуживать журналиста на украинском языке, он публично послал.

Об этом сам Скрыпин рассказывает в Facebook.

"Пока по-нормальному: компания Wizz Air, вы там вменяемые? Я летел из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском. Галя зовут, если не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но это другая история. Летайте в ж*пу", - написал он.

В комментариях к посту журналист уточнил, что после отказа говорить на украинском, он послал стюардессу, а та вызвала полицию.

"Стюард - венгр, стюардесса - украинка... Я ей публично сказал идти на ***. Она вызвала полицию", - добавил Скрыпин.

Прибывшие на место полицейские составили на него протокол.

Напомним, народные депутаты Украины отказываются кушать вместе с журналистами.