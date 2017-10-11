Кабмин предлагает отмечать День фермера

Кабинет министров предлагает ежегодно 19 июня отмечать новый праздник – День фермера. Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства 11 октября. После подписания Указ вступит в силу со дня его опубликования. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Дата 19 июня была выбрана в связи с принятием в этот день в 2003 году закона Украины "О фермерском хозяйстве".

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"Установление официального праздника, который бы почитал труд фермеров, станет еще одним толчком к содействию предпринимательской инициативе на селе и подчеркнет важность профессии фермера как таковой", - прокомментировал решение первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По данным министерства, сегодня в сельском хозяйстве Украины свою деятельность осуществляют почти 48 тыс. сельхозпредприятий, среди них - 70,6% фермерские хозяйства.