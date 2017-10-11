Сегодня, 11 октября, в Страсбурге состоялась торжественная церемонии открытия звезды Небесной сотни возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.
"Открывая сегодня звезду героям Небесной cотни на Страсбургской аллее звезд, мы отмечаем их вклад и в украинскую историю, и в историю Европы. Наш общий долг перед памятью героев Небесной сотни и самопожертвованием - добиться победы на обоих фронтах: в Украине и в укреплении Европы общих ценностей. Европы мирной, стабильной и процветающей", - сказал Порошенко.
Напомним, 11 октября президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Страсбурге.