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Главная » Общество » Cтресс на рабочем месте может привести к физическим и психическим расстройствам, - ВОЗ

Cтресс на рабочем месте может привести к физическим и психическим расстройствам, - ВОЗ

Cтресс на рабочем месте может привести к физическим и психическим расстройствам, - ВОЗ
Иллюстрация

В числе наиболее распространенных нарушений психического здоровья - депрессия и тревожные расстройства

11.10.17 21
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Неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к развитию физических и психических расстройств, злоупотреблению алкоголем или другими психоактивными веществами, прогулам и снижению производительности труда.

Таковы выводы нового исследования, проведенного под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В числе наиболее распространенных нарушений психического здоровья - депрессия и тревожные расстройства. Во всем мире от депрессии, которая является одной из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 миллионов человек.

Более 260 миллионов человек живет с тревожными расстройствами. Эти состояния негативно сказываются на трудоспособности людей и снижают их производительность.

По данным ВОЗ, по сравнению с другими заболеваниями, негативные последствия депрессии и тревожных расстройств для работодателей и экономики в целом на 30 процентов выше. Согласно исследованию ВОЗ, связанное с депрессией и тревожными расстройствами снижение производительности труда обходится мировой экономике каждый год в $ 1 триллион.

В то же время там, где работодатель создает благоприятную обстановку и поддерживает работников, страдающих психическими расстройствами, производительность повышается.

В ВОЗ разработали рекомендации, которые позволят работодателям больше узнать об этой проблеме и принять меры, которые помогли бы создать на работе здоровую атмосферу и адекватные условия труда.

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