В Брюсселе церковь, чтобы спастись от закрытия, начала варить пиво

Это крепкий эль по старинному рецепту монахов ордена траппистов с добавлением фруктовых ароматов

Церковь в столице Бельгии, которая была на грани закрытия из-за отсутствия прихожан, решила варить собственное пиво, чтобы привлечь новых прихожан. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Брюссельская церковь Святой Екатерины в сотрудничестве с местной пивоварней начала изготавливать и продавать пиво под названием Ste Kat. – крепкий фруктовый эль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Брюсселе сварят сюрреалистическое пиво

Пиво сварено по старинному рецепту монахов ордена траппистов, но с добавлением экзотических фруктовых ароматов.