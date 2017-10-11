Около 7 млн пожилых людей учатся в университетах Китая

В КНР существует около 60 тысяч университетов третьего возраста, специально созданных для пожилых граждан

В Китае около 7 млн пожилых людей учатся в университетах третьего возраста. Такие данные опубликовало китайское Министерство образования, передает агентство Синьхуа.

В КНР существуют так называемые университеты третьего возраста и некоторые другие подобные учебные заведения, специально созданные для пожилых граждан.

Согласно плану Госсовета КНР по развитию образования для пожилых людей на 2016-2020 годы, к 2020 году в каждом городе уездного уровня должен быть как минимум один университет третьего возраста.

К концу 2016 года в Китае насчитывалось более 230 млн человек старше 60 лет, или 16,7% от общей численности населения страны.

Согласно статистике, сейчас в Китае действуют около 60 тысяч университетов и других образовательных учреждений третьего возраста.