Wizz Air прокомментировала инцидент со Скрыпиным

Стюардесса - чешка не владела украинским языком, разговаривала на английском, что и вызвало агрессию журналиста

Компания Wizz Air прокомментировали инцидент с журналистом Романом Скрыпиным, который произошел на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Киев.

В пресс-службе отметили, что одна из стюардесс, гражданка Чехии, не владеющая украинским языком, разговаривала на английском, что и вызвало агрессию пассажира.

Об этом сообщает УНИАН.

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"Он использовал нецензурную лексику и прибег к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него надлежащий дополнительный сбор", - рассказали в авиакомпании.

Ситуация обострилась, поскольку пассажир не реагировал на просьбы бортпроводников.

"Согласно правилам безопасности Wizz Air, об этом случае сообщили соответствующим правоохранительным органам сразу после приземления самолета", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, от журнала Focus ждут извинений за оскорбления в адрес Путина.