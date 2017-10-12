Укрзализныця будет кормить пассажиров ночных поездов первыми блюдами, сэндвичами и салатами

Укрзализныця в ноябре запустит сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню кейтеринговая компания пассажирам предложит широкий выбор блюд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"И компот! В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню - первые блюда, сэндвичи, снеки, десерты", - сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Пассажиры смогут предзаказать услуги питания при приобретении билетов. Приобрести выбранное блюдо можно будет непосредственно и в поезде.

"Мы предложим нашим пассажирам полноценный ассортимент вкусных и полезных блюд. Это будут салаты, первые, вторые блюда. Вопросы обеспечения питанием в ночных поездах назрел уже давно, но мы не хотим предлагать нашим пассажирам консервы или сухпайки. Поэтому нашли технологии, которые позволяют обеспечить свежесть блюд в течение всего рейса. Наша цель - обеспечить новый формат сервиса", - сообщил Кравцов.

В Укрзалицныце заявили, что стоимость блюд будет такой, как в учреждениях общественного питания средней ценовой категории.