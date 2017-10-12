Gucci отказывается от норки, лис и каракуля

Дом моды не будет больше использовать натуральный мех

Итальянский дом моды Gucci перестанет использовать натуральный мех, начиная с весенне-летней коллекции 2018 года. Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Independent.

"Социальная ответственность является одной из основных ценностей Gucci, и мы по-прежнему будем стремиться к тому, чтобы делать все для улучшения ситуации с окружающей средой и животными", - заявил президент и главный исполнительный директор модного дома Марко Бизарри, выступая в Лондонском колледже моды.

Gucci больше не будет использовать никакие виды меха, в том числе норку, лисий и кроличий, а также каракуль.

По словам Бизарри, такое решение было принято, в том числе, благодаря креативному директору Gucci Алессандро Микеле, который начал работать в модном доме в 2015 году.

Кроме того, Gucci вступит во Всемирный альянс против использования меха, в котором состоит ряда международных организаций, выступающих за защиту прав животных.

Напомним, в марте 2016 года аналогичное решение принял другой итальянский модный дом Armani, присоединившись к уже отказавшимся от меха Stella McCartney, Calvin Klein, Ralph Lauren, Hugo Boss и Vivienne Westwood.