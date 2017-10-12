Паб в британской деревне признан лучшим рестораном мира

Британский деревенский паб признан лучшим рестораном мира по версии ресурса для путешественников TripAdvisor. Победитель был определен на основе миллионов отзывов на сайте за последний год. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Паб Black Swan (Черный лебедь), уже имеющий одну мишленовскую звезду и четыре престижные награды AA Rosette, - семейный ресторан в селе Олдстед в Северном Йоркшире.

Им управляет шеф-повар Томми Бэнкс, ставший четыре года назад самым молодым в Британии обладателем звезды "Мишлен", и его брат Джеймс.

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"Для меня большая честь получить эту награду, и особенно важно, что она была присуждена благодаря отзывам наших клиентов", - заявил Бэнкс.

Ресторан одного из известнейших британских шеф-поваров Реймонда Блана Le Manoir в Оксфордшире занял второе место.

До этого на протяжении двух лет титул лучшего ресторана получал Martín Berasategui в Испании.

TripAdvisor поясняет, что его награда отличается от остальных, так как присуждается на основе отзывов посетителей, а не базируется на мнении небольшой группы судей.