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Главная » Общество » Фото В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет

Фото В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет

<span class="label red">Фото</span> В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет
Найденный револьвер / Фото: facebook.com/apostolmv

Судя по конструкции, модель женская, в барабане не хватает одной пули

12.10.17 1681
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В Староакадемическом корпусе библиотеки Национального университета "Киево-Могилянская академия" за книжными шкафами нашли револьвер, которому около 150 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Михаил Апостов.

Книжные шкафы были вмонтированы более 150 лет назад и с тех пор их никто не двигал с места.

"Здание построил Мазепа в 1704 году. Трудно сейчас сказать какая историческая ценность этой находки. Это револьвер, думаю, женский, которому не менее 150 лет. Шестизарядный, в барабане одной пули нет (это тема для будущих исследований, в кого стреляла женщина в те годы). Все признаки, что изготовлен в Европе: черная пластмасса с декоративными узорами вмонтирована в металлический корпус, а на корпусе выбита цифра 7, буквы RN и что-то вроде короны", – написал Апостол.

Револьвер хотят вернуть в музей университета.

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