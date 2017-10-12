В Староакадемическом корпусе библиотеки Национального университета "Киево-Могилянская академия" за книжными шкафами нашли револьвер, которому около 150 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Михаил Апостов.

Книжные шкафы были вмонтированы более 150 лет назад и с тех пор их никто не двигал с места.

"Здание построил Мазепа в 1704 году. Трудно сейчас сказать какая историческая ценность этой находки. Это револьвер, думаю, женский, которому не менее 150 лет. Шестизарядный, в барабане одной пули нет (это тема для будущих исследований, в кого стреляла женщина в те годы). Все признаки, что изготовлен в Европе: черная пластмасса с декоративными узорами вмонтирована в металлический корпус, а на корпусе выбита цифра 7, буквы RN и что-то вроде короны", – написал Апостол.

Револьвер хотят вернуть в музей университета.