Киевсовету не хватило одного голоса для переименования проспекта Героев Сталинграда в честь Ивасюка

В четверг, 12 октября, Киевский городской совет не смог переименовать проспект Героев Сталинграда в Оболонском районе в честь украинского поэта и композитора Владимира Ивасюка, а бульвар Дружбы народов - в честь идеолога украинского национализма Николая Михновского.

За принятие соответствующего проекта решения в целом проголосовало 60 депутатов при минимально необходимом 61. Об этом сообщают Українські Новини.

Также депутаты отказались переименовать улицу Московскую в улицу имени участника АТО Дмитрия Годзенко.

Кроме того, не была переименована улица Гайдара в улицу Семьи Праховых, улица Новороссийская - в улицу Опрышковскую, улица Александра Горовица - в улицу Василия Барки, улицу Петровского - в улицу Василия Щавинского, улица Тропинина - в улицу Якубенковскую.

После голосования депутаты фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" заблокировали трибуну.