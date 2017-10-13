Украинская певица Джамала снялась в ролике, посвященном борьбе с торговлей людьми.
Фрагмент видео победительница Евровидения-2016 показала на своей странице в Instagram.
Ролик призывает всех нас быть неравнодушными к собственным судьбам и судьбам наших родных и близких.
В эфире по всей стране он появится уже через несколько дней.
"Опасность видно не сразу", - говорится в описании видео.
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Только в этом году Международное агентство ООН по миграции обнаружило более шестисот украинцев, которые стали жертвами злоумышленников.
Напомним, Джамала стала послом доброй воли ООН.