Только в этом году более шестисот украинцев стали жертвами злоумышленников

Украинская певица Джамала снялась в ролике, посвященном борьбе с торговлей людьми.

Фрагмент видео победительница Евровидения-2016 показала на своей странице в Instagram.

Ролик призывает всех нас быть неравнодушными к собственным судьбам и судьбам наших родных и близких.

В эфире по всей стране он появится уже через несколько дней.

"Опасность видно не сразу", - говорится в описании видео.

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Только в этом году Международное агентство ООН по миграции обнаружило более шестисот украинцев, которые стали жертвами злоумышленников.

Напомним, Джамала стала послом доброй воли ООН.