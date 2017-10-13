Малая академия наук Украины получила статус центра ЮНЕСКО

Получение этого статуса позволит значительно повысить качество работы с творческими детьми в нашей стране

Сегодня, 13 октября, в Париже на заседании Исполнительного Совета Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры принято решение о создании на базе Малой академии наук Украины Центра ЮНЕСКО 2 категории. Об этом сообщил руководитель научно-образовательных программ ЮНЕСКО Жан-Поль Абьяга, передает Укринформ.

Решение было поддержано единогласно.

Президент Малой Академии Наук (МАН) Станислав Довгий назвал его историческим, поскольку впервые в Украине на базе молодежного научно-образовательного учреждения будет создан Центр с таким высоким статусом.

"Это признание успехов нашей Академии и научно-образовательного потенциала нашего государства. Получение этого статуса позволит нам значительно повысить качество работы с творческими детьми и предоставит широкие возможности для обмена опытом и внедрению новых стандартов в научном образовании, как в Украине, так и в других регионах мира", – подчеркнул он.

Значительную поддержку в процессе сотрудничества с ЮНЕСКО предоставил стратегический партнер МАН – международная коммуникационная платформа Европейская академия наук EUROJAS.

Среди других положительных моментов приобретения нового статуса – финансирование ЮНЕСКО отдельных проектов Академии, защищенность со стороны государства, которое будет уделять больше внимания научному образованию, расширению контактов между научными центрами под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним, Малая Академия Наук 5 лет назад впервые организовала неделю молодых изобретателей во Франции. Это вызвало большую заинтересованность многих французских и международных организаций, в частности представителей ЮНЕСКО. В дальнейшем МАН принимала активное участие в целом ряде проектов ЮНЕСКО.

В прошлом году Академия получила предложение от Генеральной дирекции ЮНЕСКО создать Центр ЮНЕСКО 2 категории на базе МАН. Около года соответствующие подразделения ЮНЕСКО изучали деятельность МАН, в том числе было несколько инспекционных поездок представителей организации в Украину с целью изучения институциональной способности Академии. По результатам инспекции представители ЮНЕСКО подготовили положительные заключения, которые были представлены в докладе на 201 сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, проходившей в апреле-мае 2017 года.

4 июля Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения между правительством Украины и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании на базе Малой академии наук Украины центра 2 категории ЮНЕСКО и уполномочил министра образования и науки ее подписать.

Процедура подписания Соглашения состоится в декабре 2017 - январе 2018 года. после завершения 39 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая утвердит решение 202 сессии Исполнительного Совета.