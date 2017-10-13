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Главная » Общество » Малая академия наук Украины получила статус центра ЮНЕСКО

Малая академия наук Украины получила статус центра ЮНЕСКО

Малая академия наук Украины получила статус центра ЮНЕСКО
Фото из открытых источников

Получение этого статуса позволит значительно повысить качество работы с творческими детьми в нашей стране

13.10.17 25
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Сегодня, 13 октября, в Париже на заседании Исполнительного Совета Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры принято решение о создании на базе Малой академии наук Украины Центра ЮНЕСКО 2 категории. Об этом сообщил руководитель научно-образовательных программ ЮНЕСКО Жан-Поль Абьяга, передает Укринформ.

Решение было поддержано единогласно.

Президент Малой Академии Наук (МАН) Станислав Довгий назвал его историческим, поскольку впервые в Украине на базе молодежного научно-образовательного учреждения будет создан Центр с таким высоким статусом.

"Это признание успехов нашей Академии и научно-образовательного потенциала нашего государства. Получение этого статуса позволит нам значительно повысить качество работы с творческими детьми и предоставит широкие возможности для обмена опытом и внедрению новых стандартов в научном образовании, как в Украине, так и в других регионах мира", – подчеркнул он.

Значительную поддержку в процессе сотрудничества с ЮНЕСКО предоставил стратегический партнер МАН – международная коммуникационная платформа Европейская академия наук EUROJAS.

Среди других положительных моментов приобретения нового статуса – финансирование ЮНЕСКО отдельных проектов Академии, защищенность со стороны государства, которое будет уделять больше внимания научному образованию, расширению контактов между научными центрами под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним, Малая Академия Наук 5 лет назад впервые организовала неделю молодых изобретателей во Франции. Это вызвало большую заинтересованность многих французских и международных организаций, в частности представителей ЮНЕСКО. В дальнейшем МАН принимала активное участие в целом ряде проектов ЮНЕСКО.

В прошлом году Академия получила предложение от Генеральной дирекции ЮНЕСКО создать Центр ЮНЕСКО 2 категории на базе МАН. Около года соответствующие подразделения ЮНЕСКО изучали деятельность МАН, в том числе было несколько инспекционных поездок представителей организации в Украину с целью изучения институциональной способности Академии. По результатам инспекции представители ЮНЕСКО подготовили положительные заключения, которые были представлены в докладе на 201 сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, проходившей в апреле-мае 2017 года.

4 июля Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения между правительством Украины и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании на базе Малой академии наук Украины центра 2 категории ЮНЕСКО и уполномочил министра образования и науки ее подписать.

Процедура подписания Соглашения состоится в декабре 2017 - январе 2018 года. после завершения 39 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая утвердит решение 202 сессии Исполнительного Совета.

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