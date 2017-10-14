Обнаружена звезда, поглотившая собственные планеты

Астрофизики из Принстона открыли звезду, поглотившую свою планетную систему. Суммарная масса поглощенных планет составляла 15 масс Земли. Об этом сообщает Популярная механика.

Звезда получила неофициальное название Кронос – в честь персонажа древнегреческих мифов, бога, пожиравшего своих детей. Официально она называется HD 240430.

Кронос – часть системы из двух звезд, вторая носит название HD 240430, и ее астрономы прозвали Криосом, в честь брата Кроноса. Обе звезды сравнимы по массе с нашим Солнцем.

В спектре Кроноса обнаружилось необычно много полос, указывающих на содержание металлов (алюминия, железа, хрома и иттрия), а также магния и кремния – элементов, которых обычно гораздо больше в составе каменистых тел, чем звезд. Общая масса этих нехарактерных для звездного вещества элементов, по оценке ученых, составляет 15 масс нашей планеты.

Скорее всего "жертвами" Кроноса стали землеподобные каменистые планеты, а не газовые гиганты – их поглощение дало бы другой элементный состав, с большим количеством углерода, азота и кислорода. Возможно, впрочем, что на "корм" Кроносу пошли не сформировавшиеся планеты, а материя протопланетного диска.