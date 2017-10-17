Раскрыт механизм болезни Альцгеймера

Ключ к успеху в лечении, по мнению исследователей, лежит в едином процессе управления и контроле клеточной активности

Ученые из Университета Макгилла обнаружили клеточный механизм, который может способствовать разрушению связи между нейронами при болезни Альцгеймера.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сообщает EurekAlert!

Очередное исследование посвящено роли молекул РНК, участвующих в синаптической передаче — процессе, посредством которого нейроны взаимодействуют друг с другом.

Исследователи обнаружили, что в мозговой ткани пациентов с болезнью Альцгеймера РНК деградируют быстрее, чем в клетках мозга здоровых пациентов.

Они также обнаружили, что белок, который помогает стабилизировать эти РНК, в клетках пораженного болезнью мозга содержится в гораздо меньших количествах, чем у здоровых людей.

Ученые считают, что разработка механизма, контролирующего распад РНК и содержание белков, позволит не только создать передовые терапевтические методы лечения, но и в перспективе полностью избавит людей от серьезных нейродегенеративных заболеваний. Ключ к успеху, по мнению исследователей, лежит в едином процессе управления и контроле клеточной активности.

Напомним, неинфекционные заболевания ежегодно уносят жизни 15 млн человек.