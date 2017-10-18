В Украине утверждены новые правила приема в вузы

Количество поданных заявлений на контракт ограничивать не будут

Министерство образования и науки утвердило правила приема в высшие учебные заведения на 2018.

Новые правила опубликованы на сайте Минобразования.

В частности, в 2018 году абитуриенты смогут подать семь заявлений на четыре специальности на место государственного и регионального заказа. Количество поданных заявлений на контракт ограничивать не будут.

Регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 2 июля 2018 года и заканчивается в 18.00 часов 25 июля 2018 года.

Прием заявлений и документов начнется 12 июля.

Лица, которые будут поступать на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подать заявки до 20 июля.

Абитуриенты, которые планируют поступать на основе сертификатов внешнего независимого оценивания, смогут подать заявки до 26 июля.

Творческие конкурсы будут проводиться в несколько этапов с 14 по 26 июля; вступительные экзамены - с 21 по 26 июля; собеседования - с 21 до 23 июля включительно.

Рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендуемых к зачислению должен быть сформирован и обнародован не позднее 1 августа.

В 2018 году будут приниматься сертификаты внешнего независимого тестирования 2016, 2017 и 2018 годов.

Оценки по иностранным языкам будут учитываться только по сертификатам за 2018 год.

В 2018 году абитуриенты на основе полного общего среднего образования на дневную и заочную форму обучения, за несколькими исключениями, будут подавать заявления только в электронной форме.

Напомним, около 7 млн пожилых людей учатся в университетах Китая.