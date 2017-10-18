В Украине создадут единый государственный демографический реестр

Кабинет министров поручил Государственной миграционной службе начать формирование единого государственного демографического реестра.

Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании правительства 18 октября, сообщает УП.

Постановлением утвержден порядок ведения реестра и предоставления информации из него.

Миграционной службе поручено принять меры для обеспечения администрирования реестра, в том числе технического и программно-технологического сопровождения баз данных, обслуживание спецоборудования главного и резервного вычислительных центров.

Целью ведения реестра является идентификация личности для оформления, выдачи, обмена документов, а также учет информации о регистрации места жительства или места пребывания граждан.

При этом запрещается требовать от граждан для внесения в реестр персональных данных, касающихся этнического происхождения, расы, политических или религиозных убеждений, обвинений в совершении преступлений, здоровья или половой жизни.

Информация в реестре является конфиденциальной.

Каждый гражданин, персональные данные которого внесены в реестр, имеет право на бесплатное получение справки о внесенную информацию, а также на получение уведомления о каждом случае передачи кому-либо информации о нем.