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Главная » Общество » В Украине создадут единый государственный демографический реестр

В Украине создадут единый государственный демографический реестр

В Украине создадут единый государственный демографический реестр
Иллюстративное фото

Информацию обещают сделать полностью конфиденциальной

18.10.17 34
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Кабинет министров поручил Государственной миграционной службе начать формирование единого государственного демографического реестра.

Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании правительства 18 октября, сообщает УП. 

Постановлением утвержден порядок ведения реестра и предоставления информации из него.

Миграционной службе поручено принять меры для обеспечения администрирования реестра, в том числе технического и программно-технологического сопровождения баз данных, обслуживание спецоборудования главного и резервного вычислительных центров.

Целью ведения реестра является идентификация личности для оформления, выдачи, обмена документов, а также учет информации о регистрации места жительства или места пребывания граждан.

При этом запрещается требовать от граждан для внесения в реестр персональных данных, касающихся этнического происхождения, расы, политических или религиозных убеждений, обвинений в совершении преступлений, здоровья или половой жизни.

Информация в реестре является конфиденциальной.

Каждый гражданин, персональные данные которого внесены в реестр, имеет право на бесплатное получение справки о внесенную информацию, а также на получение уведомления о каждом случае передачи кому-либо информации о нем.

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