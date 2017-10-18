Жена Ступки принципиально не собирается учить украинский язык

Украинская модель, телеведущая, ди-джей и жена актера Дмитрия Ступки (внук великого украинского актера Богдана Ступки) - Полина Логунова - жестко высказалась о языковых квотах на телевидении.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Девушка заявила, что принципиально не собирается изучать украинский и говорить на нем на телевидении.
По словам Логуновой, из-за запрета русского языка на телевидении у нее начались сложности в карьере. Но она не намерена для этого изучать украинский язык.
Жена Ступки также отметила, что ведущие, которые сейчас говорят на украинском, в кадре выглядят нелепо.
Напомним, Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении.