Жена Ступки принципиально не собирается учить украинский язык

По словам Логуновой, из-за запрета русского языка на телевидении у нее начались сложности в карьере

Украинская модель, телеведущая, ди-джей и жена актера Дмитрия Ступки (внук великого украинского актера Богдана Ступки) - Полина Логунова - жестко высказалась о языковых квотах на телевидении.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка заявила, что принципиально не собирается изучать украинский и говорить на нем на телевидении.

По словам Логуновой, из-за запрета русского языка на телевидении у нее начались сложности в карьере. Но она не намерена для этого изучать украинский язык.

Жена Ступки также отметила, что ведущие, которые сейчас говорят на украинском, в кадре выглядят нелепо.

Напомним, Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении.