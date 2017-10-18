Правила пребывания украинцев в Израиле изменены

Израиль с 17 октября ввел в действие новое правило, позволяющее рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины, претендующих на статус беженцев, и депортировать тех, кто не отвечает указанным критериям.

Об этом сообщает израильское издание "Вести".

Ранее человек, который подал заявление о предоставлении статуса, не мог быть депортирован до тех пор, пока специальная комиссия не рассмотрит его заявление и не даст официальный ответ о предоставлении убежища или отказе от такового. Эта процедура занимала от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако даже если нелегал получал отказ, депортировать его можно было лишь в том случае, если в стране исхода ему не угрожает опасность.

Этим активно пользовались "посредники", рекомендовавшие украинцам при подаче документов заявлять о том, что они прибыли из "горячих точек" – оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. При этом в ходе собеседований большинство соискателей не могли доказать своего пребывания там.

В результате число нелегалов из Украины и Грузии на территории Израиля резко увеличилось и на сегодняшний день составляет около 80 тыс. человек, что вдвое превышает число беженцев из африканских стран – Судана и Эритреи.

Изменение политики Израиля произошло после получения экспертных выводов о том, что Украина и Грузия больше не являются опасными странами, поэтому больше нет препятствия для обработки заявок по ускоренной процедуре и вынесения вердиктов о депортации.

В правительстве Израиля считают, что данный шаг позволит значительно уменьшить количество украинских нелегалов, а также упростит процедуру проверки в аэропорту Бен-Гурион для прибывающих из Украины туристов.

В отношении граждан Грузии эта процедура начала применяться около трех месяцев назад и уже привела к резкому падению нелегальной миграции из этой страны.

Напомним, Аваков просил Израиль не считать украинцев людьми "второго сорта".