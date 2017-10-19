Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Ученые поняли, что заставляло бунтовать древних египтян

Ученые поняли, что заставляло бунтовать древних египтян

Ученые поняли, что заставляло бунтовать древних египтян
Иллюстративное фото

Фактически – погода виновата

19.10.17 441
000

Извержения вулканов в Древнем Египте эпохи правления династии Птолемеев оказались одной из основных причин сильного понижения уровня воды при летнем разливе Нила, что приводило к возникновению социальных напряжений, восстаний и массовых конфликтов. К такому выводу пришла международная группа ученых, смоделировав возможные последствия извержений африканских вулканов и сопоставив эти результаты с сохранившимися документами того периода. Результаты работы опубликованы в Nature Communications, передает N+1.

Повышение мощности вычислительных компьютерных систем и увеличение количества точной информации об изменении климата на Земле и привели к тому, что все больше палеоклиматических исследований проводятся с помощью точного компьютерного моделирования. Это позволяет описывать одновременные изменения в атмосфере, гидросфере, возможные изменения толщины озонового слоя и извержения вулканов. С помощью моделирования климата удается найти причины как для совсем недавних событий, например, гибели экспедиции Роберта Скотта в Антарктиде в начале XX века, так и значительно более древних событий, например, окончательного вымирания динозавров.

На этот раз ученые использовали компьютерное моделирование для описания климатических процессов, которые повлияли на исторические события в древнем Египте в конце первого тысячелетия до нашей эры.

С IV по I века до нашей эры в Египте правила династия Птолемеев, и это время является одним из наиболее задокументированных исторических периодов древнего Египта. Одним из важнейших факторов, определявших жизнь в Древнем Египте, было сельское хозяйство, сильно завязанное на сезонные изменения уровня воды в Ниле. Разлив Нила летом происходил благодаря сезонным муссонным ливням, и если по каким-то причинам уровень осадков падал, то это значительно сказывалось на экономике и Египта.

Одной из возможных причин случавшихся падений уровня воды в Ниле является вулканическая активность на Земле. Особенно сильно сказывается извержение вулканов в ближайших областях, но слабое влияние могут оказать и вулканы, находящиеся от Египта на достаточно большом расстоянии. Извержения могут приводить к изменениям в циклах африканских муссонов, что в свою очередь влияет на понижения уровня воды в Ниле. Тем не менее, до настоящего момента влияние вулканической активности на события в Древнем Египте систематически не изучалось.

В своей работе группа ученых из США и Швейцарии смоделировала возможные изменения уровня воды в результате повышения вулканической активности. Сначала для того, чтобы оценить возможные последствия для уровня воды в Ниле, ученые смоделировали изменения климата после пяти самых мощных извержений в XX веке.

Основным следствием вулканической активности является значительное снижение уровня осадков в сезонных муссонных ливнях, питающих Нил. Это происходит в результате выброса большого количества газообразного оксида серы, который не препятствует образованию облаков в тропосфере. Другим следствием извержения является понижение температуры в зоне реки, что приводит к обратному эффекту в результате снижения скорости испарения. По этой причине уровень воды может немного увеличиться, однако моделирование показало, что его недостаточно, чтобы скомпенсировать уменьшение уровня осадков.

Для того, чтобы оценить подобное влияние вулканической активности в историческом контексте, ученые использовали данные о 283 самых крупных извержениях на Земле с 500 года до нашей эры. Другим важным источником информации стали данные об уровне воды в Ниле, полученные с помощью ниломеров. Поскольку уровень воды в Ниле всегда был определяющим фактором для экономики Древнего Египта, то первые ниломеры были построены еще фараонами, а один из наиболее точных приборов – Родский ниломер – был построен в пригороде Каира в VII веке и производил измерения вплоть до XVIII века.

Оказалось, что вулканическая активность действительно являлась причиной понижения уровня воды в Ниле. А это, в свою очередь, приводило к упадку экономики и обострению социальных конфликтов. Вероятнее всего, именно серия извержений в Эфиопии стала причиной народного восстания в Египте в II веке до нашей эры. Из-за этого восстания Птолемею III пришлось окончить Третью Сирийскую войну с империей Селевкидов, которая до этого момента складывалась для него весьма удачно.

Также это восстание привело и к другим социально-экономическим изменениям: многим представителям элиты пришлось продавать свои наследственные земли, а власть стала нуждаться в дополнительной поддержке со стороны жрецов. По словам ученых, в конце периода правления Птолемеев повышенная вулканическая активность привела еще к нескольким восстаниям, и в результате стала причиной ослабления империи.

Именно в эпоху правления династии Птолемеев своего расцвета достигла Александрия. В это время в Египте было совершалось большое количество научных открытий и различных технических изобретений. В этот же период был построен Александрийский маяк, который был разрушен серией землетрясений в XIV веке нашей эры, после чего неоднократно предлагались проекты про его восстановлению, в том числе и совсем недавно.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хендВ Египте археологи раскопали храм фараона Рамзеса IIСупервулкан в США может проснуться гораздо раньше, чем предполагалось, – ученые

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5579
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 20147
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5000
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3650
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2036
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2242
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2582
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2348
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2750
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3279
  1. Под Радой опять произошли стычки с силовиками 3082 / 3405
  2. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2869 / 74958
  3. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 2635 / 3027
  4. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 2477 / 2721
  5. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 2474 / 2662
  6. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 2343 / 2722
  7. В Кремле внимательно следят за протестами в Киеве, - Песков 2258 / 2484
  8. В СНБО объяснили, почему Турчинов не полетел в штаб-квартиру НАТО 2173 / 2398
  9. В МЭРТ объяснили, как случилось, что товарооборот между Украиной и Россией вырос 2167 / 2513
  10. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 2042 / 17237
  1. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 12 / 739
  2. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 10 / 1454
  3. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 10 / 3027
  4. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 9 / 1985
  5. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 9 / 2662
  6. Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год 9 / 1952
  7. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 7 / 805
  8. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 7 / 2721
  9. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 7 / 2722
  10. Польская нефтегазовая компания получила доступ к украинской "трубе" 6 / 671
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.