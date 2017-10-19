Ученые поняли, что заставляло бунтовать древних египтян

Извержения вулканов в Древнем Египте эпохи правления династии Птолемеев оказались одной из основных причин сильного понижения уровня воды при летнем разливе Нила, что приводило к возникновению социальных напряжений, восстаний и массовых конфликтов. К такому выводу пришла международная группа ученых, смоделировав возможные последствия извержений африканских вулканов и сопоставив эти результаты с сохранившимися документами того периода. Результаты работы опубликованы в Nature Communications, передает N+1.

Повышение мощности вычислительных компьютерных систем и увеличение количества точной информации об изменении климата на Земле и привели к тому, что все больше палеоклиматических исследований проводятся с помощью точного компьютерного моделирования. Это позволяет описывать одновременные изменения в атмосфере, гидросфере, возможные изменения толщины озонового слоя и извержения вулканов. С помощью моделирования климата удается найти причины как для совсем недавних событий, например, гибели экспедиции Роберта Скотта в Антарктиде в начале XX века, так и значительно более древних событий, например, окончательного вымирания динозавров.

На этот раз ученые использовали компьютерное моделирование для описания климатических процессов, которые повлияли на исторические события в древнем Египте в конце первого тысячелетия до нашей эры.

С IV по I века до нашей эры в Египте правила династия Птолемеев, и это время является одним из наиболее задокументированных исторических периодов древнего Египта. Одним из важнейших факторов, определявших жизнь в Древнем Египте, было сельское хозяйство, сильно завязанное на сезонные изменения уровня воды в Ниле. Разлив Нила летом происходил благодаря сезонным муссонным ливням, и если по каким-то причинам уровень осадков падал, то это значительно сказывалось на экономике и Египта.

Одной из возможных причин случавшихся падений уровня воды в Ниле является вулканическая активность на Земле. Особенно сильно сказывается извержение вулканов в ближайших областях, но слабое влияние могут оказать и вулканы, находящиеся от Египта на достаточно большом расстоянии. Извержения могут приводить к изменениям в циклах африканских муссонов, что в свою очередь влияет на понижения уровня воды в Ниле. Тем не менее, до настоящего момента влияние вулканической активности на события в Древнем Египте систематически не изучалось.

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В своей работе группа ученых из США и Швейцарии смоделировала возможные изменения уровня воды в результате повышения вулканической активности. Сначала для того, чтобы оценить возможные последствия для уровня воды в Ниле, ученые смоделировали изменения климата после пяти самых мощных извержений в XX веке.

Основным следствием вулканической активности является значительное снижение уровня осадков в сезонных муссонных ливнях, питающих Нил. Это происходит в результате выброса большого количества газообразного оксида серы, который не препятствует образованию облаков в тропосфере. Другим следствием извержения является понижение температуры в зоне реки, что приводит к обратному эффекту в результате снижения скорости испарения. По этой причине уровень воды может немного увеличиться, однако моделирование показало, что его недостаточно, чтобы скомпенсировать уменьшение уровня осадков.

Для того, чтобы оценить подобное влияние вулканической активности в историческом контексте, ученые использовали данные о 283 самых крупных извержениях на Земле с 500 года до нашей эры. Другим важным источником информации стали данные об уровне воды в Ниле, полученные с помощью ниломеров. Поскольку уровень воды в Ниле всегда был определяющим фактором для экономики Древнего Египта, то первые ниломеры были построены еще фараонами, а один из наиболее точных приборов – Родский ниломер – был построен в пригороде Каира в VII веке и производил измерения вплоть до XVIII века.

Оказалось, что вулканическая активность действительно являлась причиной понижения уровня воды в Ниле. А это, в свою очередь, приводило к упадку экономики и обострению социальных конфликтов. Вероятнее всего, именно серия извержений в Эфиопии стала причиной народного восстания в Египте в II веке до нашей эры. Из-за этого восстания Птолемею III пришлось окончить Третью Сирийскую войну с империей Селевкидов, которая до этого момента складывалась для него весьма удачно.

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Также это восстание привело и к другим социально-экономическим изменениям: многим представителям элиты пришлось продавать свои наследственные земли, а власть стала нуждаться в дополнительной поддержке со стороны жрецов. По словам ученых, в конце периода правления Птолемеев повышенная вулканическая активность привела еще к нескольким восстаниям, и в результате стала причиной ослабления империи.

Именно в эпоху правления династии Птолемеев своего расцвета достигла Александрия. В это время в Египте было совершалось большое количество научных открытий и различных технических изобретений. В этот же период был построен Александрийский маяк, который был разрушен серией землетрясений в XIV веке нашей эры, после чего неоднократно предлагались проекты про его восстановлению, в том числе и совсем недавно.