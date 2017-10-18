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Главная » Общество » Инфографика ДТП ежегодно убивают около 1,25 млн человек в мире, – ВОЗ

Инфографика ДТП ежегодно убивают около 1,25 млн человек в мире, – ВОЗ

<span class="label red">Инфографика</span> ДТП ежегодно убивают около 1,25 млн человек в мире, – ВОЗ
Фото из открытых источников

Половина погибших на дорогах – пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты

18.10.17 14
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В результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в мире ежегодно погибает около 1,25 млн человек. Об этом свидетельствует доклад Всемирной организации здравоохранения Организации объединенных Наций (ВОЗ ООН), передает пресс-служба организации в Facebook.

"Несмотря на улучшения в области безопасности дорожного движения, в результате ДТП ежегодно погибает около 1,25 млн человек", – говорится в сообщении.

Согласно информации организации, пользователи дорог во всем мире защищены неодинаково. Отмечается, что риск смерти в результате ДТП все еще в значительной мере зависит от того, где живут люди и как они передвигаются.

До сих пор наблюдается большой разрыв между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким и средним уровнем дохода, где происходит 90% случаев смерти в результате ДТП при том, что на них приходится только 54% транспортных средств в мире.

В Европе, особенно в наиболее богатых странах этого региона, отмечаются самые низкие уровни смертности на душу населения; в Африке – самые высокие. Кроме того, 49% погибших на дорогах – пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.

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