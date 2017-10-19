В 2016 году ежедневно умирали 15 тыс. маленьких детей, - ЮНИСЕФ

В прошлом году погибли 5,6 млн детей в возрасте до пяти лет, и это минимальный показатель в истории

В 2016 году в мире ежедневно умирали около 15 тыс. детей в возрасте до пяти лет, почти 7 тыс. из них - новорожденные. Об этом говорится в докладе Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), передает DW.

При этом отмечается, что в общем в 2016 умерло минимальное количество детей за всю историю наблюдения организации - 5,6 млн. Например, в 2000 году количество погибших детей была значительно больше - 9,9 млн.

"Несмотря на этот прогресс, все еще есть большие диспропорции в выживании детей по регионам и странам, особенно к югу от Сахары в Африке", - заявил заместитель генерального секретаря ООН Лю Чжэньминь.

В то же время доля новорожденных среди умерших за последние 16 лет выросла с 41% до 46%. Причиной смерти младенцев чаще всего становятся осложнения при беременности и родах, а старшие дети чаще умирают от пневмонии и диареи.

Самый высокий уровень детской смертности наблюдается в Южной Азии (39% погибших) и в Африке к югу от Сахары (38%). Особенно много умирает детей в Индии, Пакистане, Нигерии, Демократической Республике Конго и Эфиопии. Авторы доклада отмечают, что при сохранении нынешних тенденций к 2030 году может умереть еще 60 млн, не достигнут возраста пяти лет.