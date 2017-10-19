Основатель Playboy Хью Хефнер стал первым мужчиной, который за все годы существования журнала появился на его обложке. Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на People.

Черно-белый снимок Хью, сделанный в 1965-м году, украсил ноябрьско-декабрьский номер журнала, посвященный жизни своего основателя.

Как пишет People, вообще-то Хефнер стал 11-м мужчиной, который появился на обложке Playboy, но первым, кому на ней не составила компанию какая-нибудь сексапильная красавица.

В Instagram издания сообщается, что этот номер журнала является прелюдией к специальному выпуску, в котором будет более 100 страниц.

Фото: people.com

Напомним, что американская икона и основатель Playboy Хью Хефнер ушел из жизни 28 сентября. Ему был 91 год.