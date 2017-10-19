Российских педофилов может ждать пожизненное заключение

Когда законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы, Яровая не уточнила

Депутаты Госдумы РФ предлагают наказывать пожизненным лишением свободы за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет.

Соответствующий законопроект, как сообщает Интерфакс, подготовила рабочая группа при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой.

В числе прочего, сообщила Яровая, законопроект предусматривает введение "отдельной ответственности за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет".

Распространение порнографических материалов в интернете среди детей, заявила вице-спикер, авторы законопроекта предлагают считать отягчающим обстоятельством для преступлений сексуального характера в отношении детей.

Также отягчающим обстоятельством, по словам Яровой, авторы законопроекта предлагают считать факт совместного проживания обвиняемого в педофилиии с пострадавшими детьми.

Кроме того, рассказала вице-спикер, в законопроекте предлагается отнести развратные действия в отношении несовершеннолетних с использованием служебного положения к особо тяжким преступлениям. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.

Впрочем, когда законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы, Яровая пока не уточнила.

Напомним, глава МИД Швеции стала жертвой сексуальных домогательств.