В Украине может появиться "пилот легкого самолета"

Этот шаг направлен на то, чтобы люди, эксплуатирующие такие типы судов, могли выйти из тени

Госавиаслужба Украины работает над введением новой категории пилотов - "пилот легкого самолета".

Об этом заявил глава Госавиаслужбы Александр Бильчук, выступая 18 октября на IV Международной авиационной конференции "Аэроконгресс-2017", передает ЦТС.

"В авиации Украины появится новое понятие. Сейчас у нас есть PPL (лицензия приватного пилота) и CPL (лицензия коммерческого пилота), появится еще LAPL – light aircraft pilot licence, то есть лицензия пилота легкого самолета. Этот шаг направлен на то, чтобы люди, эксплуатирующие такие типы судов, могли выйти из тени, получить документы и летать на законных основаниях", - отметил Александр Бильчук.

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По словам главы Госавиаслужбы, кроме введения нового понятия, Регламент предполагает внедрение новых требований к сертификации учебных заведений, которые готовят пилотов, и к тренажерам, которые используются в учебном процессе.

Напомним, в Германии пилот за 37 часов в небе написал слово "Hello".