В мире ежедневно умирают до 7 тысяч младенцев, – ООН

Показатели детской смертности детей в возрасте до пяти лет в целом снизились

Несмотря на развитые современных технологий лечения и научные достижения, ежедневно во всем мире продолжают умирать до 7 тыс. младенцев. Такие данные, по статистике прошлого года, обнародованы в совместном докладе ООН, UNISEF, Всемирного банка и ВОЗ, передает Укринформ.

"В 2016 году во всем мире умерло 2,6 млн новорожденных, или 7 тыс. детей ежедневно", – отмечается в документе.

Тем не менее, показатели детской смертности детей в возрасте до пяти лет в целом снизились. В 2000-м умерло 9,9 млн детей такого возраста, в прошлом году – 5,6 млн.

Среди основных болезней указываются пневмония и диарея. На них приходится 16 и 8 процентов от всего количества смертных случаев детей в возрасте до пяти лет. При этом самый высокий показатель смертности зафиксирован в странах Южной Азии и Африки (в регионах к югу от Сахары).

Причиной такого уровня детской смертности считается, прежде всего, бедность.