Каждая 6-я преждевременная смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды, – исследование

В 2015 году от болезней, вызванных проблемами с экологией, умерли 9 млн человек

Каждая шестая преждевременная смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды. Об этом сообщает The Lancet со ссылкой на результаты исследования, проведенного целым рядом международных и неправительственных организаций, передает DW.

В 2015 году от болезней, вызванных проблемами с экологией, умерли 9 млн человек. Это втрое больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых и в 15 раз больше, чем в результате войн и других форм насилия.

Особенно серьезные последствия для здоровья человека имеет загрязнение воздуха промышленными или автомобильными газами, а внутри помещений – вредными веществами, возникающими в результате сгорания дерева или угля при отоплении или приготовлении пищи.

По данным исследования, загрязнение воздуха стало в 2015 году причиной преждевременной смерти 6,5 млн человек во всем мире. Эти люди скончались в результате заболеваний сердца, инсультов, рака легких и легочных заболеваний.

Загрязнение воды стало причиной смерти до 1,8 млн человек, а присутствие ядовитых и канцерогенных веществ на рабочих местах – до 800 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев преждевременной смерти в результате загрязнения экологии (92%) приходится на страны с низкими и средними доходами. В государствах с бурно развивающейся промышленностью, таких как Китай, Индия, Пакистан или Кения загрязнение природы является причиной преждевременной смерти каждого четвертого человека.