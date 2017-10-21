В Германии массово пропадают насекомые, - исследование

За 27 лет количество насекомых уменьшилось почти в пять раз

Германский ученый Каспар Халлманн из Университета Радбуда и его коллеги подсчитали насекомых в шести немецких заповедниках и обнаружили их массовое исчезновение. Об этом пишет Naked Science.

"Перепись населения" стала возможной благодаря специальным ловушкам, в которые попадают насекомые за определенный период времени. При анализе массы и числа "выловленных" существ можно понять, как изменилась их численность за прошедшие десятилетия.

Полученные сейчас результаты крайне насторожили ученых. Несмотря на различия в климате, флоре и фауне заповедников, во всех случаях имело место массовое исчезновение насекомых. Их общая биомасса за 27 лет снизилась на 76%. Это среднее сезонное снижение: конкретно в середине лета данный показатель составил 82%.

Если в 1990 году в ловушку ежедневно попадало приблизительно 10 граммов насекомых, то сейчас данный показатель снизился до 2 граммов. Следствием может стать крах почти всех существующих экосистем. Причем ученые пока не могут сколько-нибудь уверенно говорить о причинах данного явления. Эксперты лишь предполагают, что причина этого может крыться в интенсификации сельского хозяйства, которая влечет за собой, в частности, распространение химических веществ, уменьшающих разнообразие растений.