Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » В Германии массово пропадают насекомые, - исследование
В Германии массово пропадают насекомые, - исследование
Фото из открытых источников

В Германии массово пропадают насекомые, - исследование

За 27 лет количество насекомых уменьшилось почти в пять раз

21.10.17 287
000

Германский ученый Каспар Халлманн из Университета Радбуда и его коллеги подсчитали насекомых в шести немецких заповедниках и обнаружили их массовое исчезновение. Об этом пишет Naked Science.

"Перепись населения" стала возможной благодаря специальным ловушкам, в которые попадают насекомые за определенный период времени. При анализе массы и числа "выловленных" существ можно понять, как изменилась их численность за прошедшие десятилетия.

 Полученные сейчас результаты крайне насторожили ученых. Несмотря на различия в климате, флоре и фауне заповедников, во всех случаях имело место массовое исчезновение насекомых. Их общая биомасса за 27 лет снизилась на 76%. Это среднее сезонное снижение: конкретно в середине лета данный показатель составил 82%.

Если в 1990 году в ловушку ежедневно попадало приблизительно 10 граммов насекомых, то сейчас данный показатель снизился до 2 граммов. Следствием может стать крах почти всех существующих экосистем. Причем ученые пока не могут сколько-нибудь уверенно говорить о причинах данного явления. Эксперты лишь предполагают, что причина этого может крыться в интенсификации сельского хозяйства, которая влечет за собой, в частности, распространение химических веществ, уменьшающих разнообразие растений. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ученые поняли, что заставляло бунтовать древних египтянАстрономы отыскали половину потерянного вещества ВселеннойЧетверть украинских ученых хочет выехать за границу, - опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 6256
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 21355
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5306
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 4126
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2351
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2606
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2957
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2525
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2863
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3500
  1. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 11155 / 12592
  2. Наталья Поклонская является гражданкой Украины 5726 / 6408
  3. У недавно обнаруженного квазиспутника Земли – немусорная природа 3926 / 4636
  4. Жизнь Порошенко спасла Госпогранслужба 2579 / 2977
  5. Bellingcat считает новое фото "Бука" окончательным доказательством причастности РФ к катастрофе MH17 2473 / 2783
  6. Принятие медицинской реформы в Украине заблокировано 2338 / 2731
  7. Во Львов прибыл первый авиарейс итальянского лоукостера 2142 / 2469
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2075 / 79091
  9. Снимите её немедленно. Когда депутаты Верховной Рады могут лишиться неприкосновенности 2046 / 2425
  10. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 1976 / 2306
  1. Принятие медицинской реформы в Украине заблокировано 21 / 2731
  2. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 13 / 12592
  3. Наталья Поклонская является гражданкой Украины 8 / 6408
  4. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 7 / 2306
  5. Во Львов прибыл первый авиарейс итальянского лоукостера 7 / 2469
  6. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 7 / 8399
  7. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 5 / 2204
  8. Появилось видео трагического ДТП в Харькове 5 / 2021
  9. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5 / 6256
  10. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 5 / 79091
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.