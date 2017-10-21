Сотрудники спортивного бара Cronies в Вентуре, штат Калифорния, США, заявили, что в их заведении поселился призрак. Они сняли ролик, на котором показали необъяснимые падения и передвижения стульев, увиденные на камере наблюдения. Об этом сообщает NY Daily News.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале ViralHog 20 октября. В ролике показаны два инцидента, которые произошли в разное время.

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Первый случился ночью: в пустом ресторане без видимой причины упал на пол один из барных стульев. На втором видео в переполненном людьми баре отодвинулся другой стул, причем заметно, что никто из присутствующих его не трогал.