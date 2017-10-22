Ученые провели опыты на младенцах и определили природу страха перед змеями и пауками

Боязнь змей и пауков (офидиофобия и арахнофобия) может стать серьезным испытанием в жизни человека. Она может перерасти в сильное тревожное расстройство, когда человек боится зайти в комнату, заранее не убедившись, что там нет пауков, или не выезжает на природу, боясь встретить там змею. При этом такой страх может развиться и у человека, живущего в месте, где шанс встретить ядовитого паука или змею достаточно низок, и который, вполне возможно, никогда и не встречал этих животных в дикой природе. Об этом пишет Популярная механика.

До сих пор было непонятно, откуда берут начало тревожность и чувство отвращения по отношению к змеям и паукам. Одни ученые считают, что мы учимся этому страху от нашего окружения еще в раннем детстве, а другие предполагают, что такой страх – врожденный. В предыдущих исследованиях, рассматривающих данный вопрос, изучались либо взрослые люди, либо дети постарше – таким образом, результаты не позволяли с точностью определить, является ли такое поведение результатом научения, либо же врожденным.

Ученые из Института когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка (Германия) и Уппсальского университета (Швеция) сделали важное наблюдение: даже у младенцев в возрасте 6 месяцев возникает реакция стресса, когда они видят паука или змею; с учетом возраста и, соответственно, отсутствия мобильности дети, участвовавшие в исследовании, вряд ли могли научиться данному страху. О результатах научной работы кратко сообщается в пресс-релизе на сайте Общества Макса Планка.

Как отмечает ведущий исследователь работы Стефани Хоэл, когда детям показывали фотографии змеи или паука (вместо фото цветка или рыбы), у них наблюдались намного более расширенные зрачки. В условиях одинакового освещения такое изменение в размере зрачков является важным указателем на активацию норадренергической системы в мозге, отвечающей за реакции стресса.

Специалисты пришли к выводу, что страх перед змеями и пауками – эволюционного происхождения. Хоэл отмечает, что механизмы в мозге позволяют нам идентифицировать этих животных и быстро отреагировать. Когда же эта врожденная особенность подкрепляется дополнительными факторами, может сформироваться реальный страх или даже фобия.

Интересно, что, согласно предыдущим работам, младенцы не ассоциируют изображения носорогов или, например, медведей со страхом. Хоэл предполагает, что такая реакция на змей и пауков является следствием продолжительного сосуществования этих, потенциально опасных животных и предков человека на протяжении 40−60 миллионов лет.