Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Ученые провели опыты на младенцах и определили природу страха перед змеями и пауками

Ученые провели опыты на младенцах и определили природу страха перед змеями и пауками

Ученые провели опыты на младенцах и определили природу страха перед змеями и пауками
Иллюстрация: funnyjunk.com

У этих ощущений эволюционное происхождение

22.10.17 101
000

Боязнь змей и пауков (офидиофобия и арахнофобия) может стать серьезным испытанием в жизни человека. Она может перерасти в сильное тревожное расстройство, когда человек боится зайти в комнату, заранее не убедившись, что там нет пауков, или не выезжает на природу, боясь встретить там змею. При этом такой страх может развиться и у человека, живущего в месте, где шанс встретить ядовитого паука или змею достаточно низок, и который, вполне возможно, никогда и не встречал этих животных в дикой природе. Об этом пишет Популярная механика.

До сих пор было непонятно, откуда берут начало тревожность и чувство отвращения по отношению к змеям и паукам. Одни ученые считают, что мы учимся этому страху от нашего окружения еще в раннем детстве, а другие предполагают, что такой страх – врожденный. В предыдущих исследованиях, рассматривающих данный вопрос, изучались либо взрослые люди, либо дети постарше – таким образом, результаты не позволяли с точностью определить, является ли такое поведение результатом научения, либо же врожденным.

Ученые из Института когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка (Германия) и Уппсальского университета (Швеция) сделали важное наблюдение: даже у младенцев в возрасте 6 месяцев возникает реакция стресса, когда они видят паука или змею; с учетом возраста и, соответственно, отсутствия мобильности дети, участвовавшие в исследовании, вряд ли могли научиться данному страху. О результатах научной работы кратко сообщается в пресс-релизе на сайте Общества Макса Планка.

Как отмечает ведущий исследователь работы Стефани Хоэл, когда детям показывали фотографии змеи или паука (вместо фото цветка или рыбы), у них наблюдались намного более расширенные зрачки. В условиях одинакового освещения такое изменение в размере зрачков является важным указателем на активацию норадренергической системы в мозге, отвечающей за реакции стресса.

Специалисты пришли к выводу, что страх перед змеями и пауками – эволюционного происхождения. Хоэл отмечает, что механизмы в мозге позволяют нам идентифицировать этих животных и быстро отреагировать. Когда же эта врожденная особенность подкрепляется дополнительными факторами, может сформироваться реальный страх или даже фобия.

Интересно, что, согласно предыдущим работам, младенцы не ассоциируют изображения носорогов или, например, медведей со страхом. Хоэл предполагает, что такая реакция на змей и пауков является следствием продолжительного сосуществования этих, потенциально опасных животных и предков человека на протяжении 40−60 миллионов лет.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ученые предлагают предсказывать землетрясения с помощью оптоволоконной сетиВ Германии массово пропадают насекомые, - исследованиеУченые поняли, что заставляло бунтовать древних египтян

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 6404
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 21573
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5368
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 4215
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2419
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2656
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 3055
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2558
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2890
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3561
  1. Появилось видео похищения младенца из детсада в Киеве 2174 / 2364
  2. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 1833 / 2200
  3. Похитительницу младенца из детсада в Киеве поймали 1746 / 1867
  4. Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти 1559 / 1840
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1465 / 80415
  6. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 1300 / 13358
  7. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 1262 / 1529
  8. В Германии массово пропадают насекомые, - исследование 1090 / 1282
  9. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 912 / 1451
  10. В Киеве задержан командир ОУН Кохановский – из-за драки и стрельбы 810 / 986
  1. Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти 10 / 1840
  2. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 8 / 2200
  3. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 8 / 1451
  4. Море надо заслужить. Как посмотреть на Турцию с другой стороны 8 / 881
  5. Похитительницу младенца из детсада в Киеве поймали 7 / 1867
  6. Сегодня 70-я годовщина депортации населения Западной Украины в Сибирь 5 / 418
  7. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 4 / 2396
  8. "По кочану": российский губернатор назвал причину сокращения соцвыплат 4 / 1153
  9. Старая крепость. В каких культурных измерениях побывал киевский Арсенал 4 / 2547
  10. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 3 / 1529
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.