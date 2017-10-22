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Главная » Общество » Инфографика Что нужно делать родителям, чтобы уберечь своих детей от похищения

Инфографика Что нужно делать родителям, чтобы уберечь своих детей от похищения

<span class="label red">Инфографика</span> Что нужно делать родителям, чтобы уберечь своих детей от похищения
Фото: Уфавед

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка сделал свои рекомендации

22.10.17 93
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Вот уже третий день в Украине обсуждают резонансное событие, связанное с похищением двухмесячного ребенка в столичном детском садике.

Отец оставил у входа в здание свою младшую дочь в коляске, чтобы забрать старшую, а когда возвратился, девочки уже не было. Ее похитила женщина, которая недавно потеряла своего ребенка. К счастью, младенца нашли, а похитительницу задержали. Однако от таких случаев никто не застрахован.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook напомнил, что нужно делать родителям, чтобы уберечь своих детей от похищения. 

"Не испытывайте судьбу ребенка и собственные нервы! Вы не можете знать о намерениях окружающих и предусмотреть их поведение. Но вы можете обезопасить своего ребенка от трагедии! Будьте постоянно рядом, следуйте простым правилам безопасности и научите малыша!" - отметил Кулеба и выложил рекомендации.

Напомним, в Киеве установят еще почти 3 тысячи камер видеонаблюдения.

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