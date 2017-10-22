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Главная » Общество » Фото Последнее письмо с "Титаника" продали за 166 тысяч долларов

Фото Последнее письмо с "Титаника" продали за 166 тысяч долларов

<span class="label red">Фото</span> Последнее письмо с "Титаника" продали за 166 тысяч долларов
Фото: Henry Aldridge and Son/PA

АВтор письма надеялся, что "если все пойдет хорошо, мы прибудем в Нью-Йорк в среду"

22.10.17 129
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Последнее известное письмо пассажира затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" ушло с молотка на аукционе за 126 тыс. фунтов (около 166 тыс. долларов).

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Автор письма — пассажир первого класса Александр Оскар Хольверсон. Письмо было адресовано его матери и содержало указание "если все пойдет хорошо, мы прибудем в Нью-Йорк в среду".

Тело Хольверсона было найдено в водах Атлантического океана через несколько дней после крушения. Личные вещи пассажира были отправлены его брату в Миннесоту, США. Среди этих вещей был карманный блокнот, в котором было свернуто письмо.

Напомним, британский журналист выдвинул новую гипотезу крушения "Титаника".

 

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